«Перед глазами фотография, где Родион улыбается». Григорий Панин — об Амирове

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин выступил на церемонии прощания с Родионом Амировым.

«Очень тяжело сюда выходить и говорить какие-то слова… Все у меня спрашивают о каких-то комментариях, каким он был парнем? В первую очередь перед глазами фотография, где Родион улыбается. Я верю в то, что он сейчас смотрит на нас сверху, и, несмотря на то что мы все здесь скорбим, думаю, сейчас он находится в лучшем месте, и, я думаю, ему приятно…» — приводит слова Панина официальный сайт КХЛ.

За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.