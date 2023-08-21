Матыцин: энергия дома и поддержка болельщиков позволят «Авангарду» добиваться побед

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступил на награждении хоккеистов омского «Авангарда» бронзовыми медалями по итогам прошлого сезона КХЛ.

«Особая радость, когда выходишь на стадион и чувствуешь эту мощную энергетику и звук. Сразу появляется мощное желание выйти вместе с вами на лёд. Прежде всего хочу сказать спасибо хоккеистам за то, что своим примером они вдохновляют миллионы мальчишек и девчонок заниматься прекрасным видом спорта. Этот спорт для нашей страны имеет великую историю побед.

Спасибо и тем, благодаря кому Омск обрёл новый хоккейный дом, кто был соучастником этого грандиозного проекта. Это громадный подарок всей нашей стране и прежде всего Омску. Знаю, как переживала команда, когда играла в Балашихе. Я сам был там много раз, наблюдал мощную команду, которой не хватало тепла и поддержки омичей. Теперь всё это есть.

Поздравляю «Авангард» с достижениями — чемпион России, обладатель Кубка Гагарина. А теперь я вручаю бронзовые медали за прошлый чемпионат. Но я уверен, что энергия дома и поддержка болельщиков позволят добиваться в дальнейшем побед — команда способна на большее», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».