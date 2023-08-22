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«Каролина» взяла на просмотр Больё, он может стать 10-м защитником в команде

«Каролина» взяла на просмотр Больё, он может стать 10-м защитником в команде
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«Каролина Харрикейнз» подписала пробный контракт с канадским защитником Натаном Больё. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

30-летний Больё должен будет пройти с «Каролиной» предсезонный сбор, который стартует 26 сентября. По его итогам определится будущее защитника в команде.

За свою карьеру в НХЛ Больё провёл 471 матч в регулярных чемпионатах, набрав в них 98 (12+86) очков. Защитник играл за «Анахайм Дакс», «Монреаль Канадиенс», «Баффало Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз» и «Виннипег Джетс».

Больё может стать 10-м защитником в составе «Каролины», в котором уже есть Джейкоб Славин, Брент Бёрнс, Дмитрий Орлов, Джален Чатфилд, Брэди Скжей, Бретт Пеше, Тони Деанджело, Дилан Коглан и Калеб Джонс.

В прошлом году просмотр в «Каролине» проходили Кэлвин де Хаан и Дерек Степан. В итоге они оба подписали полноценные контракты.

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