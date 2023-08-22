НХЛ представила семёрку лучших молодых защитников лиги
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Официальный сайт НХЛ представил семь защитников младше 24 лет, которые по североамериканских экспертов будут лучшими в лиге на протяжении трёх следующих сезонов.
Учитывались голоса 10 экспертов. Каждый из них присуждал по 10 очков игроку, который, по их мнению, достоин быть в рейтинге на первом месте, по 9 очков — тому, кто должен стать вторым и так далее.
Победителем голосования с большим отрывом стал шведский защитник «Баффало Сейбрз» Расмус Далин. Он набрал 89 очков голосовавших.
Полностью топ-7 лучших молодых защитников НХЛ выглядит следующим образом:
- Расмус Далин («Баффало Сейбрз», 89 очков).
- Оуэн Пауэр («Баффало Сейбрз», 78).
- Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз», 65).
- Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс», 58).
- Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз», 55).
- Боуэн Байрэм («Колорадо Эвеланш», 37).
- К'Андре Миллер («Нью-Йорк Рейнджерс», 31).
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