Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ представила семёрку лучших молодых защитников лиги

НХЛ представила семёрку лучших молодых защитников лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил семь защитников младше 24 лет, которые по североамериканских экспертов будут лучшими в лиге на протяжении трёх следующих сезонов.

Учитывались голоса 10 экспертов. Каждый из них присуждал по 10 очков игроку, который, по их мнению, достоин быть в рейтинге на первом месте, по 9 очков — тому, кто должен стать вторым и так далее.
Победителем голосования с большим отрывом стал шведский защитник «Баффало Сейбрз» Расмус Далин. Он набрал 89 очков голосовавших.

Полностью топ-7 лучших молодых защитников НХЛ выглядит следующим образом:

  1. Расмус Далин («Баффало Сейбрз», 89 очков).
  2. Оуэн Пауэр («Баффало Сейбрз», 78).
  3. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз», 65).
  4. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс», 58).
  5. Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз», 55).
  6. Боуэн Байрэм («Колорадо Эвеланш», 37).
  7. К'Андре Миллер («Нью-Йорк Рейнджерс», 31).
Материалы по теме
Эксперт оценил перспективы «Аризоны» в новом сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023