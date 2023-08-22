НХЛ представила семёрку лучших молодых защитников лиги

Официальный сайт НХЛ представил семь защитников младше 24 лет, которые по североамериканских экспертов будут лучшими в лиге на протяжении трёх следующих сезонов.

Учитывались голоса 10 экспертов. Каждый из них присуждал по 10 очков игроку, который, по их мнению, достоин быть в рейтинге на первом месте, по 9 очков — тому, кто должен стать вторым и так далее.

Победителем голосования с большим отрывом стал шведский защитник «Баффало Сейбрз» Расмус Далин. Он набрал 89 очков голосовавших.

Полностью топ-7 лучших молодых защитников НХЛ выглядит следующим образом:

Расмус Далин («Баффало Сейбрз», 89 очков). Оуэн Пауэр («Баффало Сейбрз», 78). Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз», 65). Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс», 58). Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз», 55). Боуэн Байрэм («Колорадо Эвеланш», 37). К'Андре Миллер («Нью-Йорк Рейнджерс», 31).