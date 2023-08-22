Хафизуллин: никогда не ощущал негатива от фанатов, играя в СКА

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин, выступавший ранее за СКА, рассказал, какие составы петербургских армейцев считает лучшими, отметив чемпионские команды 2015 и 2017 годов. Также хоккеист высказался о негативном отношении болельщиков к клубу с берегов Невы.
«В какой сезон у СКА была самая сильная команда? Когда мы выигрывали: в 2015 и 2017 годах. Не могу сказать, в какой год команда была сильнее, обе были мощные. Две хорошие команды. Вообще в СКА каждый ход хорошие коллективы.
Ощущал ли я, что у СКА больше хейтеров, чем фанатов? Никогда не ощущал никакого негатива, но это, наверное, потому что у меня никогда не было социальных сетей. В жизни ко мне никто с негативом не подходил. Наверное, ноги растут с тех времён, когда СКА всех покупал, с 2008-2009 годов. Сейчас-то уже потолок, всё изменилось», — приводит слова Хафизуллина Sport24.
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