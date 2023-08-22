Главный тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о беседах с Овечкиным

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подробно рассказал о беседах с капитаном команды Александром Овечкиным.
«По каждому разговору, который у меня с ним был, кажется, что он находится в отличном расположении духа. Он сосредоточен и голоден до побед. Всё, о чём он говорит, — это возвращение в плей-офф и новые победы, а также обсуждает со мной, что мы делаем, чтобы снова стать командой-претендентом. В наших разговорах с ним я чувствую его энергию, волнение и энтузиазм. С нетерпением жду возможности поработать с ним в этом году и встретиться в тренировочном лагере», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в шутливой форме ответил на вопрос, в чём он лучше капитана «столичных» Александра Овечкина.
- 22 августа 2023
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