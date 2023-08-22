Кузнецов в шутливой форме ответил на вопрос, в чём он лучше Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в шутливой форме ответил на вопрос, в чём он лучше капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Ну приукрасить могу получше (смеётся). Он редко обманывает. Истории там какие-то. Я могу развеселить поинтереснее, наверное. А так в принципе он уважаемый человек. И в спорте его тяжело превзойти, правильно?

А в жизни он очень добрый, но приукрасить не может, чтобы было шикарно, красиво», — приводит слова Кузнецова YouTube-канал «Трактор SHOW».

30-летний Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги, отдав 43 результативные передачи. Российский нападающий провёл 81 матч, забросил 12 шайб и суммарно набрал 55 очков.