Sportsnet: Соколову придётся подписать двусторонний контракт с «Оттавой»

Североамериканский журналист Люк Фокс оценил ситуацию с ограниченно свободным агентом «Оттавы Сенаторз» Егором Соколовым, который ещё не подписал контракт на следующий год.

«Конкуренция в нападении «Оттавы Сенаторз» становится всё более жёсткой, и форвард [Шейн] Пинто является приоритетом для продления контракта.

Однако, при этом, акции Соколова растут. Учитывая проблемный потолок зарплат «Оттавы», Егору, возможно, придётся набраться терпения и подписать двусторонний контракт. Ему ещё есть, что доказывать», — написал Фокс.

В минувшем сезоне 23-летний нападающий провёл за «Сенаторз» пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «+2». За фарм-клуб «Оттавы» «Беллевиль Сенаторз» форвард сыграл 70 встреч, в которых набрал 59 (21+38) результативных баллов.