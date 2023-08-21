Российский нападающий — в топ-3 лучших проспектов «Оттавы» по версии НХЛ

Журналист Майк Зейсбергер в статье на официальном сайте НХЛ составил топ-5 лучших молодых игроков «Оттавы Сенаторз» на сезон-2023/2024.
В список на второе место попал российский нападающий Егор Соколов.
«Играя в основном на левом фланге, 23-летний хоккеист умеет добиваться успеха в зоне атаки, о чём свидетельствует тот факт, что в прошлом сезоне он лидировал по результативности в клубе АХЛ «Беллевиль». Он также забил гол в НХЛ в пяти играх за «Оттаву Сенаторз». В прошлом сезоне игроки и персонал команды признали Соколова самым ценным игроком «Беллевиля», — сказано в сообщении на сайте.
В минувшем сезоне 23-летний нападающий провёл за «Сенаторз» пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «+2». За фарм-клуб «Оттавы» «Беллевиль Сенаторз» форвард сыграл 70 встреч, в которых набрал 59 (21+38) результативных баллов.
Егор был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Оттава Сенаторз» во втором раунде под общим 61-м номером.
Полностью топ-5 выглядит так:
1. Ридли Грейг (нападающий).
2. Егор Соколов (нападающий).
3. Джейкоб Бернард-Докер (защитник).
4. Зак Остапчук (нападающий).
5. Тайлер Клевен (защитник).
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