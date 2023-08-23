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Хагель — о контракте с «Тампой»: хочу много выигрывать, и это очень подходящее место

Хагель — о контракте с «Тампой»: хочу много выигрывать, и это очень подходящее место
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Нападающий «Тампа-Бэй» Брэндон Хагель поделился эмоциями от подписания восьмилетнего контракта с «Лайтнинг» с кэпхитом в $ 6,5 млн. Форвард отметил, что команда намерена бороться за Кубок Стэнли в течение нескольких ближайших лет.

«Здесь я чувствую себя комфортно. Я люблю этих ребят. Мне нравится ядро команды. Хочу много выигрывать, и это очень подходящее место для этого. Я живу в Тампе, поэтому не могу жаловаться.

У нас есть культура победителей, и мы хотим, чтобы она оставалась такой. Многие из этих парней выигрывали Кубки Стэнли, и я всё ещё буду учиться у них, и они сделают меня лучшим хоккеистом. Я просто благодарен, что смогу играть следующие восемь лет… наверное, девять лет с этими ребятами. Посмотрите, что Стэмкос до сих пор делает, это невероятно. Каждый год вы видите, как ребята становятся лучше. Пойнтер забил 50 голов в прошлом году, Куч, Вася, Серджи… просто играем дальше, эти ребята только становятся лучше. Я с большим нетерпением жду будущего», — цитирует Хагеля пресс-служба лиги.

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