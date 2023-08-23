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Журналист Sportsnet: Бедард может стать самым молодым капитаном в истории «Чикаго»

Журналист Sportsnet: Бедард может стать самым молодым капитаном в истории «Чикаго»
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Журналист Sportsnet Сонни Сачдева, считает, что в ближайшем будущем «Чикаго» назначит 18-летнего нападающего Коннора Бедарда капитаном команды. Канадец может стать самым молодым капитаном в истории «Блэкхоукс». Рекорд принадлежит Джонатану Тэйвзу, который 18 июля 2008 года в возрасте 20 лет и 79 дней был назначен капитаном команды.

«За последний год многолетние лидеры «Чикаго» покинули клуб и теперь уверенно вступают в новую эру. У будущего капитана франшизы есть только один выбор — ему дадут время, прежде чем он вступит в эту роль. «Чикаго» сейчас является клубом Коннора Бедарда, и молодой феномен наверняка в какой-то момент в следующем сезоне будет носить букву «C» на груди и останется с ней на долгие годы.

Стоит вспомнить, что «Чикаго» вручил Джонатану Тэйвзу звание капитана уже во второй сезон в команде, что сделало его на тот момент самым молодым капитаном в лиге. Неудивительно, что организация пойдёт по тому же пути со своим новым молодым талантом», — цитирует журналиста Sportsnet.

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