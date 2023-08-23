Защитник «Салавата»: хоккеистам непросто бегать, наши мышцы привыкли к другой работе

Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин рассказал, как он относится к разговором о вреде бега для хоккеистов. Ранее тренер «Сочи» по ОФП Николай Пронин заявил, что бег вреден для хоккеистов из-за ударной нагрузки на колени и позвоночник.
«Сейчас много разговоров о том, что бег — это неполезно для хоккеистов? Думаю, эти разговоры возникли не на пустом месте. Наверное, так и есть. Но всё индивидуально: кому-то бег подходит, кому-то нет. Конечно, хоккеистам непросто бегать, мы привыкли к другой работе, и мышцы привыкли к другой работе.
Готовлюсь самостоятельно или с тренерами? Тренеров менял, подготовку корректировал, но в принципе всё примерно одно и то же. Занимаюсь в Казани, я там живу. Раньше готовился с другими хоккеистами, потом перешёл на индивидуальный режим. Мне проще собраться и поехать одному заниматься, чем под кого-то подстраиваться», — цитирует Хафизуллина Sport24.
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