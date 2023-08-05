Тренер «Сочи» по ОФП: бег хоккеистам не нужен, это ударная нагрузка на колени

Известный в прошлом хоккеист ЦСКА, а ныне тренер «Сочи» по ОФП Николай Пронин заявил, что не считает необходимым беговые тренировки для хоккеистов и привёл в пример работу в НХЛ.
«Я отношусь к категории тренеров, которые говорят, что бег не нужен. Бег спокойно можно заменить работой на льду, на велосипеде, интервальными высокоинтенсивными тренировками в зале.
Зачем далеко ходить — есть пример НХЛ, где люди собираются за две недели и идут в сезон. Да, там ребята сами готовятся, нанимают персональных тренеров. Люди в НХЛ никогда особо не бегали и не бегают, вся работа сводится к залу, льду и велосипеду. И мы видим, что там прекрасно играют.
Беговая нагрузка, конечно, может быть разной. Небольшой кросс на пульсе до 140-145 — это одно дело. Если мы говорим про «6 на 400», «Городки», тест Купера, то это вообще не нужно. Бег — это ударная нагрузка на колени, позвоночник. Я не категорически против бега, но мы это не используем», — цитирует Пронина Sport24.
Пронин большую часть карьеры провел в ЦСКА, также поиграл за «Химик», «Атлант», магнитогорский «Металлург», «Автомобилист». В 2017 году завершил профессиональную карьеру игрока и перешёл на тренерскую работу.
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