Губернатор Челябинской области: верю, что «Трактор» выиграет Кубок Гагарина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на открытии монумента, символизирующего историю челябинского хоккея, рассказал, что верит в успех «Трактора». Лицом монумента стал легендарный игрок и тренер клуба Валерий Белоусов.

«Валерий Белоусов – это легенда нашего хоккея и человек, который олицетворяет челябинский хоккей и клуб «Трактор». Я очень рад, что мы открываем этот замечательный монумент. С именем Валерия Константиновича связаны наши основные достижения. Он лидер по голам среди всех игроков, которые выступали за «Трактор». Уже 40 лет его рекорд не побит. Не знаю, когда он будет побит. Может, когда Женя Кузнецов вернётся.

Когда Белоусов был тренером, «Трактор» завоевал пока самое серьёзное место в своей истории – серебро Кубка Гагарина. Он был лидером и заряжает всех нас. Я верю, что наш «Трактор» станет чемпионом и мы будем держать в руках Кубок Гагарина. Надеюсь, что открытие сегодняшнего монумента послужит импульсом, чтобы наша мечта быть чемпионами воплотилась в реальность. Я верю в победу «Трактора» и что благодаря таким событиям мы доживём до этого», — цитирует Текслера «РБ Спорт».

Ранее нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о возможном возвращении в «Трактор» ближе к концу карьеры.