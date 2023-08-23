Обладатель Кубка Гагарина Александр Попов вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира по хоккею Александр Попов вошёл в тренерский штаб московского ЦСКА.

«Он прошёл сборы в Минске, показал себя с лучшей стороны. Как и все тренеры, он работает на результат, думаю, что он будет отвечать за игру в атаке», — заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович ТАСС.

Попов завершил карьеру в 2022 году, выиграв Кубок Гагарина в составе армейского клуба. В составе сборной России стал чемпионом мира 2012 года. Его первым турниром в качестве тренера будет Кубок мэра Москвы, который пройдёт с 24 по 27 августа.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея.