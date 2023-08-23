«Время Али — это серьёзный стандарт». Ротенберг — об игре Алистрова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (4:3) оценил игру нападающего армейцев Владимира Алистрова.

«Настало время Али? Время Али — это серьёзный стандарт. Время Мохаммеда Али. Владимир Алистров серьёзно прогрессирует, добавляет от матча к матчу. Есть над чем работать. Он только начал играть в нашей системе, в ней очень много деталей. Алистров проявил сегодня лидерство, силу воли, характер. Это хороший знак для нас. Он говорит о том, что мы однозначно идём в правильном направлении — и команда, и наши хоккеисты по отдельности. Но никого выделять не будем. Работаем дальше. Всё только начинается», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Алистров на турнире имени Пучкова сыграл два матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.