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Ротенберг: хотели с первых секунд показать дерзкий хоккей молодых, но игра не пошла

Ротенберг: хотели с первых секунд показать дерзкий хоккей молодых, но игра не пошла
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Сочи» (4:3) в рамках турнира имени Николая Пучкова.

«Отличная игра против сильной и быстрой команды. Мы сегодня вышли более молодым составом. Хотели с первых секунд показать дерзкий хоккей молодых, но игра не пошла. После первого периода серьёзно поговорили с ребятами. Они молодцы — проявили характер. Добавляли по ходу матча. Но нам есть над чем работать. Уже второй период был намного лучше, чем в прошлом матче. Выиграли третий период и победили. Команду с победой! Огромная благодарность болельщикам. Мы продолжаем работать — следующая игра будет самой важной. Это будет совсем другой матч с сильным соперником. Готовимся», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

Ранее Ротенберг после победы над «Сочи» оценил игру нападающего армейцев Владимира Алистрова.

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