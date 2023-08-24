Элиас Петтерссон рассказал, как идут переговоры с «Ванкувером» о новом контракте

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон заявил, что решил сосредоточиться на тренировках этим летом и отложил контрактные переговоры. Действующее соглашение 25-летнего шведского нападающего с зарплатой $ 7,35 млн в год рассчитано до конца следующего сезона.
«Я просто отложил переговоры по контракту. У меня остался ещё один год, и этим летом я хотел сосредоточиться на тренировках, а контракт уладится сам собой. Очевидно, это важная тема, но я просто хочу сосредоточиться на сезоне.
Я думаю, что сейчас в «Ванкувере» у нас происходят действительно хорошие изменения. Мы совершили несколько хороших обменов, и, я думаю, у нас было отличное межсезонье для нашей команды. У нас есть хорошее представление о том, что нужно сделать, чтобы стать хорошей командой, и нам просто нужно продолжить развивать то, что мы начали в конце прошлого сезона», — цитирует шведского форварда пресс-служба лиги.
В прошедшем сезоне Петтерссон провёл 80 матчей и набрал 102 (39+63) очка. За пять лет в составе «Ванкувера» шведский форвард набрал 323 (136+187) очка в 325 матчах.
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