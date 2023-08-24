Михайлис — о переходе в «Металлург»: команда с большим именем, борющаяся за чемпионство

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис рассказал, почему в межсезонье перешёл в магнитогорский клуб из «Барыса».

«Какие были варианты среди клубов в межсезонье и почему выбрал «Металлург»? Это команда с большим именем, постоянно борется за чемпионство. Были и другие, но предметно разговаривали с руководством «Металлурга» и сделали такой выбор. Хороший выбор. Сейчас я в Магнитогорске, поэтому обсуждать это уже нет смысла.

Были ли переговоры тяжёлыми? Нет, начали общаться после чемпионата мира и недельки за две-три решили. Боремся за Кубок Гагарина. Сейчас предсезонка, идёт становление команды. Работаем, ищем свою игру. Думаю, всё будет супер», — цитирует Михайлиса Metaratings.ru.

В предыдущем сезоне на счету Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона при показателе полезности «+3». Также нападающий был капитаном «Барыса». Всего в КХЛ у форварда 411 матчей и 221 (99+122) очко при показателе полезности «+6», среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18,9 смены за игру.