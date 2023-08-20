Спортивный директор «Металлурга» оценил казахстанских новичков команды

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил, насколько укрепили состав команды его клуба новички из Казахстана. Состав «Магнитки» в межсезонье пополнили казахстанцы Никита Михайлис и Максим Мухаметов.

«Стали ли казахстанские игроки, судя по предсезонным матчам, усилением для «Металлурга»? Михайлис – да, а Максу надо ещё побороться за место в составе. Работает хорошо, есть все шансы играть в основе. Регулярный сезон КХЛ начнёт с ней», – цитирует Гомоляко Legalbet.kz.

В предыдущем сезоне на счету Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона при показателе полезности «+3». Также нападающий был капитаном «Барыса». Всего в КХЛ у форварда 411 матчей и 221 (99+122) очко при показателе полезности «+6», среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18,9 смены за игру.