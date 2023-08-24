Бадюков: в «Сочи» хотим показывать обилие голов — больше в чужие ворота, меньше в свои

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Алексей Бадюков рассказал о ротации команды, доверии к тренерскому штабу и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Мы совместно с тренерским штабом обсуждали каждую кандидатуру с весны, прорабатывали каждый вариант. Тренерский штаб доволен подписанными игроками, мы хотели видеть их в команде. Надо было усилить центральную ось, она должна стать более сильной, опытной, и мы её усилили. Новые игроки помогут «Сочи».

Острой необходимости в новых игроках нет. По команде виден хороший темп игры и её выход на тот уровень, что будет в начале чемпионата КХЛ. Надо дать шанс тем ребятам, которые уже есть в команде, но мы допускаем все варианты, прорабатываем их. Любая ротация влияет, в том числе на микроклимат в команде. Если команда будет хорошо выступать, то всё будет в порядке. Все предпосылки к этому есть. Наша задача — при любых изменениях в составе иметь игроков, которые способны заменить друг друга в равной степени.

Минимальная задача «Сочи» на новый сезон — попадание в плей-офф КХЛ. Надо уметь достигать результата, показывать атакующий и прогрессивный хоккей. Мы хотим создать мощную команду. По ходу чемпионата будем смореть, кто какой вклад вносит для этого. С тренером мы давно знакомы, на хоккей смотрим одинаково. Доверие к тренерскому штабу полное.

После прохождения углублённого медосмотра начали тренировки, ребята плотно поработали. Провели турнир в Сочи, сыграли неплохо. Сейчас начали новый турнир, идём на правильном пути. В Сочи находились под нагрузкой, но выдерживали их. Турнир провели на «четвёрку». На турнире в Санкт-Петербурге сняли нагрузку.

В новом сезоне намерены показать агрессивный, атакующий и прогрессивный хоккей. В команде много молодёжи, есть опытные игроки. Хотим показывать скорость, обилие голов — больше в чужие ворота, меньше в свои», — цитирует Бадюкова «РИА Новости Спорт».