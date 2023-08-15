Хоккейные клубы «Сочи» и московское «Динамо» совершили обмен спортивными правами, сообщает пресс-служба южан.

«Динамо» получило права на Максима Муранова, «Сочи» — права на Артёма Волкова. Также столичный клуб получит денежную компенсацию.

19-летний Муранов в последнее время играл в Юниорской хоккейной лиге (WHL) за «Калгари Хитмен». В 63 матчах прошлого сезона он набрал 28 (6+22) очков. Максим — брат Ивана Муранова, который выступает за бело-голубых.

Артём Волков в прошлом сезоне сыграл за «Сочи» 60 матчей, в которых он набрал 9 (0+9) результативных баллов.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, насколько сильно приход Никиты Гусева в «Динамо» может изменить игру бело-голубых.