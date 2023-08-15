«Сочи» и московское «Динамо» совершили обмен спортивными правами
Поделиться
Хоккейные клубы «Сочи» и московское «Динамо» совершили обмен спортивными правами, сообщает пресс-служба южан.
«Динамо» получило права на Максима Муранова, «Сочи» — права на Артёма Волкова. Также столичный клуб получит денежную компенсацию.
19-летний Муранов в последнее время играл в Юниорской хоккейной лиге (WHL) за «Калгари Хитмен». В 63 матчах прошлого сезона он набрал 28 (6+22) очков. Максим — брат Ивана Муранова, который выступает за бело-голубых.
Артём Волков в прошлом сезоне сыграл за «Сочи» 60 матчей, в которых он набрал 9 (0+9) результативных баллов.
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, насколько сильно приход Никиты Гусева в «Динамо» может изменить игру бело-голубых.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2023
-
17:15
-
17:00
-
16:40
-
16:31
-
16:22
-
16:12
-
15:41
-
15:33
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:06
-
14:50
-
14:35
-
14:28
-
14:19
-
13:50
-
13:31
-
13:27
-
13:01
-
12:52
-
12:47
-
12:20
-
12:11
-
11:59
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:05
-
11:02
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
Партнерский контент