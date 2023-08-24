ESPN назвал проблему, которая замедляет вероятный обмен Кузнецова из «Вашингтона»

Североамериканский портал ESPN рассказал, что одной из главных проблем, которая замедляет вероятный обмен Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз», является дорогостоящий контракт российского форварда.

«Фактор, который замедляет вероятный обмен Кузнецова — его контракт. У него осталось два года с со средней зарплатой в размере $ 7,8 млн, плюс ещё есть список из 15 команд, с которыми у Кузнецова стоит запрет на обмен. Если «Вашингтон» не захочет сохранить зарплату, будет сложно найти клуб-претендент (или тот, на который Кузнецов не наложил вето), способный выдержать вес его контракта.

Однако время ещё есть, и чем ближе команды подходят к тренировочным лагерям, тем скорее они будут комплектовать составы. Это могло бы хорошо сказаться на «Кэпиталз», которые, похоже, глубоко погрузились в процесс перестройки», — сказано в статье.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о влиянии Евгения Кузнецова на игру клуба.