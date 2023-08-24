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ESPN назвал проблему, которая замедляет вероятный обмен Кузнецова из «Вашингтона»

ESPN назвал проблему, которая замедляет вероятный обмен Кузнецова из «Вашингтона»
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Североамериканский портал ESPN рассказал, что одной из главных проблем, которая замедляет вероятный обмен Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз», является дорогостоящий контракт российского форварда.

«Фактор, который замедляет вероятный обмен Кузнецова — его контракт. У него осталось два года с со средней зарплатой в размере $ 7,8 млн, плюс ещё есть список из 15 команд, с которыми у Кузнецова стоит запрет на обмен. Если «Вашингтон» не захочет сохранить зарплату, будет сложно найти клуб-претендент (или тот, на который Кузнецов не наложил вето), способный выдержать вес его контракта.

Однако время ещё есть, и чем ближе команды подходят к тренировочным лагерям, тем скорее они будут комплектовать составы. Это могло бы хорошо сказаться на «Кэпиталз», которые, похоже, глубоко погрузились в процесс перестройки», — сказано в статье.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о влиянии Евгения Кузнецова на игру клуба.

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