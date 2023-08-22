«Он очень, очень важный игрок для команды». Главный тренер «Вашингтона» — о Кузнецове

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о влиянии Евгения Кузнецова на игру клуба.

«Я думаю, что он очень, очень важный игрок для нашей команды. То, на что он способен во время его лучшей игры, является мировым классом. Моя задача помочь найти части его игры, поставить его на такую позицию, чтобы он имел успех.

Я действительно ценю его стиль и игру, которую он показывает. Есть не так много игроков, которые могут делать то, что может он. Я сделаю всё, чтобы помочь ему вернуться на лучший уровень.

Когда он вернулся в Россию, я неоднократно разговаривал с ним. Он здоров и его тренировки пока идут хорошо», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ранее Карбери подробно рассказал о беседах с капитаном команды Александром Овечкиным.