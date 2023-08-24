Беляев: история с Кином на данный момент находится на паузе. «Спартак» не знает его планов

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев ответил на вопрос, возможно ли возвращение защитника Джоуи Кина в состав красно-белых.
«Закрыта ли история с Кином или он ещё может вернуться в команду? На сегодняшний день эта история, скорее всего, находится на паузе. После завершения сезона мы с ним говорили, и у него были определённые планы на продолжение карьеры. Сейчас у нас есть с ним диалог, но понимаем, что на данный момент мы ищем защитника иного плана.
Права на Джоуи находятся у клуба. Некоторые команды обращались к ним по его вопросу, но пока мы ни о чём не договорились. Мы просто не знаем его планов. То он хочет остаться в Америке, то готов приехать в нашу лигу. Вы же понимаете, тут есть некоторые моменты – и политические, и экономические. Дверь для него мы не закрываем, мы же не знаем, что будет завтра. Вдруг он захочет вернуться на тех условиях, что мы ему предложим», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 августа 2023
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