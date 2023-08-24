Каюмов: на Бали не понял суть отдыха, не знаю, как там русские ребята живут

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о своём отпуске на индонезийском острове Бали.
«Где отдохнул? Сначала съездил на Бали. Там сказочно? Ха-ха-ха! Да не сказал бы. Я не понял суть отдыха. Не понимаю, как там наши русские ребята живут. А ещё я в Турцию слетал, в Бодрум. Там мне понравилось, всем советую!
Что непонятного было на Бали? Я очень люблю море. Когда отдыхаю, то практически не вылезаю с него. А там волны большие. К тому же, Индийский океан не очень чистый. Особо там не покупаешься. Вот Турция – другое дело.
А что там по еде? По еде, кстати, тоже есть вопросы. Правильная еда, никакого мяса. Когда я приехал оттуда и встал на весы, то немного обалдел от того, что ушел в минус на 7-8 килограмм», — сказал Каюмов в интервью AllHockey.
В минувшем сезоне Каюмов в регулярном чемпионате КХЛ провёл 53 матча, в которых набрал 34 очка — забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету 25-летнего форварда 5 (1+4) очков в 12 матчах. Такая результативность стала рекордной для нападающего в карьере КХЛ.
- 24 августа 2023
-
21:21
-
21:05
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:49
-
18:31
-
18:27
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:57
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:29
-
17:13
-
17:05
-
16:42
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:45
-
15:20