Каюмов: на Бали не понял суть отдыха, не знаю, как там русские ребята живут

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о своём отпуске на индонезийском острове Бали.

«Где отдохнул? Сначала съездил на Бали. Там сказочно? Ха-ха-ха! Да не сказал бы. Я не понял суть отдыха. Не понимаю, как там наши русские ребята живут. А ещё я в Турцию слетал, в Бодрум. Там мне понравилось, всем советую!

Что непонятного было на Бали? Я очень люблю море. Когда отдыхаю, то практически не вылезаю с него. А там волны большие. К тому же, Индийский океан не очень чистый. Особо там не покупаешься. Вот Турция – другое дело.

А что там по еде? По еде, кстати, тоже есть вопросы. Правильная еда, никакого мяса. Когда я приехал оттуда и встал на весы, то немного обалдел от того, что ушел в минус на 7-8 килограмм», — сказал Каюмов в интервью AllHockey.

В минувшем сезоне Каюмов в регулярном чемпионате КХЛ провёл 53 матча, в которых набрал 34 очка — забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету 25-летнего форварда 5 (1+4) очков в 12 матчах. Такая результативность стала рекордной для нападающего в карьере КХЛ.