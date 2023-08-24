Фукале: главное играть так, чтобы ни у кого не было желания сжечь мне машину в Челябинске

Вратарь «Трактора» Зак Фукале оценил свой дебют за челябинский клуб в матче с «Ак Барсом» (4:3 Б).
«Я потрясён уровнем поддержки болельщиков на предсезонном турнире. Это было просто потрясающе. Я был полностью заряжен на игру. Большое спасибо нашим болельщикам.
Что случилось в начале третьего периода, когда команда пропустила две шайбы? Я сделал несколько ошибок и принимал глупые решения. Но я не играл достаточно долгое время. Предсезонка – это шанс, чтобы подготовиться и подойти к чемпионату в оптимальной форме.
Каково было в дебютном матче играть против лучшей команды Востока и против таких звёзд, как Радулов? «Ак Барс» – отличная команда. Вместе с Радуловым я недолгое время работал в «Монреале». И хорошо, что в первом матче я вышел против такого сильного соперника. Благодаря этой победе стану более уверенным в себе.
Евгений Кузнецов действительно помогал при переходе в «Трактор»? Спасибо большое Кузи, он рассказал обо мне много всего хорошего. За что я ему очень благодарен. Здорово, когда есть человек, которого всегда можно спросить что-то про Челябинск. Он с радостью мне отвечает.
В шутливой форме Кузнецов сказал, что в Челябинске сожгут машину, если буду плохо играть? У меня нет машины. Что в этом случае даже хорошо. Главное для меня играть так, чтобы ни у кого не было желания сжечь мне машину», — цитирует Фукале «РБ Спорт».
На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран командой «Монреаль Канадиенс» во втором раунде под общим 32-м номером. В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталз». В предыдущем сезоне Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.
- 24 августа 2023
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:21
-
21:05
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:49
-
18:31
-
18:27
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:57
-
17:47
-
17:44
-
17:41