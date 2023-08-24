Фукале: главное играть так, чтобы ни у кого не было желания сжечь мне машину в Челябинске

Вратарь «Трактора» Зак Фукале оценил свой дебют за челябинский клуб в матче с «Ак Барсом» (4:3 Б).

«Я потрясён уровнем поддержки болельщиков на предсезонном турнире. Это было просто потрясающе. Я был полностью заряжен на игру. Большое спасибо нашим болельщикам.

Что случилось в начале третьего периода, когда команда пропустила две шайбы? Я сделал несколько ошибок и принимал глупые решения. Но я не играл достаточно долгое время. Предсезонка – это шанс, чтобы подготовиться и подойти к чемпионату в оптимальной форме.

Каково было в дебютном матче играть против лучшей команды Востока и против таких звёзд, как Радулов? «Ак Барс» – отличная команда. Вместе с Радуловым я недолгое время работал в «Монреале». И хорошо, что в первом матче я вышел против такого сильного соперника. Благодаря этой победе стану более уверенным в себе.

Евгений Кузнецов действительно помогал при переходе в «Трактор»? Спасибо большое Кузи, он рассказал обо мне много всего хорошего. За что я ему очень благодарен. Здорово, когда есть человек, которого всегда можно спросить что-то про Челябинск. Он с радостью мне отвечает.

В шутливой форме Кузнецов сказал, что в Челябинске сожгут машину, если буду плохо играть? У меня нет машины. Что в этом случае даже хорошо. Главное для меня играть так, чтобы ни у кого не было желания сжечь мне машину», — цитирует Фукале «РБ Спорт».

На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран командой «Монреаль Канадиенс» во втором раунде под общим 32-м номером. В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталз». В предыдущем сезоне Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.