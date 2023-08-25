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Шипачёв рассказал о голе в ворота «Трактора»

Шипачёв рассказал о голе в ворота «Трактора»
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с «Трактором» (3:4 Б) на Кубке губернатора Челябинской области. Он забил первый гол в этом матче вратарю челябинцев Закари Фукале.

«Мы с Саней Радуловым часто меняемся местами в большинстве, вот и на этот раз поменялись. До этого Билял [голкипер Тимур Билялов] мне сказал: «Попробуй бросить чуть выше щитка». Он оказался прав. Димка Яшкин мог забить гол и закончить эту историю с четырьмя игроками в овертайме. В любой команде есть мастера, но, бывает, что шайба перескочит и ты проиграл. Артём Лукоянов на тренерском мостике нам подсказывал. Дали ему только один период поработать тренером», — приводит официальный сайт КХЛ слова Шипачёва.

После двух матчей турнира на счету «Ак Барса» три очка. Клуб занимает второе место и 26 августа встретится в третьем туре с магнитогорским «Металлургом».

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