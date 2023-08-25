«Меня до игры трясло». Радулов назвал единственный матч в карьере, где он сильно нервничал

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, что единственный раз в карьере нервы помешали ему показать хорошую игру. Этим матчем была встреча сборной России со сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере, которую российская сборная проиграла с разгромным счётом 3:7.
«Давил ли груз ответственности в плей-офф КХЛ, что я лидер и должен вести команду за собой? Все эти нервы остаются где-то в раздевалке. Когда выхожу на лёд и начинается игра, я не думаю о посторонних вещах. Оно само как-то уходит куда-то. Может быть, нервозность возвращается, когда сидишь на лавке. Но как только я снова на льду, то ни о чём об этом не думаю. Это всё мешает и отвлекает.
Бывали ситуации, когда из-за нервов игра не шла? Знаете, был один такой момент, который я очень хорошо помню. Это был 2010-й год, Олимпиада в Ванкувере, когда мы вышли играть против канадцев. Это, наверное, единственный момент в моей карьере, когда меня до игры прям трясло. Я очень сильно переживал и нервничал. Был абсолютно не в своей тарелке – и в раздевалке перед матчем, и уже на льду по ходу самой игры. После того матча у меня всё это ушло», — цитирует Радулова «БИЗНЕС Online».
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