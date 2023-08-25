Радулов: не считаю себя суперзвездой, я просто хочу побеждать и наслаждаться хоккеем

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что не считает себя суперзвездой, и рассказал, что партнёры по команде и главный тренер Зинэтула Билялетдинов часто просят его направлять эмоции в нужное русло.

«Билялетдинов просил меня меньше эмоций проявлять на льду? Он всегда мне об этом говорит. Просит направлять эмоции в нужное русло. Ребята могут то же самое мне сказать. Иногда у меня это получается, иногда с этим сложно совладать. На льду мне очень тяжело совладать с эмоциями, но нужно как-то справляться, потому что это может пойти во вред команде или лично мне.

Некоторые эксперты говорили, что в 36 лет я не потяну уровень КХЛ? Многие до сих пор так говорят или пишут. Мне без разницы. Пока у меня есть силы и здоровье, я готов играть, хочу побеждать и наслаждаться хоккеем. Это всё, что я могу ответить на эту критику. Когда я не смогу тянуть уровень нашей лиги, конечно, закончу. А пока я хорошо себя чувствую и полон сил. Я люблю хоккей.

Смогу ли играть на уровне суперзвезды? Я не считаю себя суперзвездой. У нас много других звёзд, много хороших молодых пацанов. Пусть меня оценивают другие, а я хочу получать удовольствие от хоккея и побеждать», — цитирует Радулова «БИЗНЕС Online».

В прошедшем сезоне КХЛ Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате и в плей-офф.