Роман Ротенберг: вот Бардаков бы остался без головы. До этого довели судьи опять

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче турнира имени Пучкова с «Сибирью» (6:3).
«Начали игру мы очень слабо, пришлось серьёзно пообщаться в раздевалке с командой. Очень порадовало, как команда отреагировала. Сегодня увидели «грязный» хоккей в исполнении соперника. Здесь мы уже даже говорим не про хоккей, а про здоровье хоккеистов. Слава богу, у Бардакова голова ещё на месте. Надо что-то с этим делать, потому что в этой ситуации надо думать уже не про хоккей, а про здоровье хоккеистов.
Нужна ответственность судейского корпуса, а какая у них ответственность? Вот Бардаков бы остался без головы. До этого довели судьи опять, потому что не обозначили правила игры. Сначала удар в голову Зинченко пропускают, подъезжают на лавку и говорят: «Мы этого не видели ничего». Там есть видео, пожалуйста, посмотрите, у нас же есть современные технологии. Упустили нить игры, Бардаков получил серьёзную травму. Не выйдет он в следующей игре. Но главное, что он живой, это уже плюс в этой ситуации», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Этот эпизод вызвал недовольство у Ротенберга, который нецензурно обращался к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лёд. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.
- 25 августа 2023
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