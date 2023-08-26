Киселевич: играл в Москве, но с таким ажиотажем вокруг команд, как в Омске, не сталкивался

Защитник «Авангарда» Богдан Киселевич заявил о сильной поддержке омских болельщиков и рассказал об атмосфере внутри команды.
«У нас сплочённый коллектив. Новые ребята отлично влились. Есть хороший баланс между опытными хоккеистами, средним возрастным звеном и молодёжью. Кстати, в «Авангарде» очень талантливая молодёжь. Она не замыкается в себе, работает, задаёт вопросы. Всем интересно — и им, и нам.
У нас хороший баланс. И не только внутри команды, но и в отношениях с болельщиками. Играл в больших хоккейных городах — Череповце, Москве, но с таким ажиотажем, как в Омске, не сталкивался. Очень приятно играть в такой атмосфере. Спасибо болельщикам, их поддержка — самая лучшая мотивация! Главное в сезоне — всем плыть в одной лодке. Тогда все в Омске будут счастливы», — цитирует Киселевича Russia-Hockey.ru.
Богдан Киселевич отправился к «ястребам» из ЦСКА в середине прошлого сезона КХЛ в обмен на Владимира Брюквина.
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