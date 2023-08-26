Вратарь Подъяпольский: не думаю, что «Лада» — это фарм-клуб, СКА, наоборот, помогает

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский заявил, что не считает тольяттинский клуб фармом СКА. Голкипер перешёл в «Ладу» в результате обмена на денежную компенсацию. Ранее из петербургского клуба в «Ладу» отправились девять хоккеистов.
«Не думаю, что «Лада» – это фарм-клуб СКА. На самом деле, наоборот, СКА помогает, создаётся коллектив. Где бы «Лада» взяла игроков, если бы не дал СКА? Тяжело сейчас с рынком.
Что нас всех, пришедших в «Ладу» из СКА, объединяет? Разве то, что мы все друг с другом знакомы», – цитирует голкипера Sport24.
В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, играя за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы.
- 26 августа 2023
-
12:30
-
12:10
-
11:51
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:05
-
09:30
-
09:03
-
08:50
-
08:25
-
08:15
-
04:02
-
03:50
-
02:25
-
00:03
- 25 августа 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:11