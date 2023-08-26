Вратарь Подъяпольский: не думаю, что «Лада» — это фарм-клуб, СКА, наоборот, помогает

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский заявил, что не считает тольяттинский клуб фармом СКА. Голкипер перешёл в «Ладу» в результате обмена на денежную компенсацию. Ранее из петербургского клуба в «Ладу» отправились девять хоккеистов.

«Не думаю, что «Лада» – это фарм-клуб СКА. На самом деле, наоборот, СКА помогает, создаётся коллектив. Где бы «Лада» взяла игроков, если бы не дал СКА? Тяжело сейчас с рынком.

Что нас всех, пришедших в «Ладу» из СКА, объединяет? Разве то, что мы все друг с другом знакомы», – цитирует голкипера Sport24.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, играя за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы.