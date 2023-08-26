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Вайсфельд: подписание Гальченюка — усиление для СКА

Вайсфельд: подписание Гальченюка — усиление для СКА
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Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о подписании контракта форварда Александра Гальченюка со СКА.

«Подписание Гальченюка со спортивной точки зрения это, безусловно, усиление для СКА. Это игрок, который за карьеру в НХЛ набирал больше, чем полочка за игру, и он наверняка поможет СКА. Что касается его нехоккейных дел, будем надеяться, что это было просто досадное недоразумение, если Гальченюк хочет действительно перезагрузить свою карьеру, то мне кажется, что это не самый худший способ подписать контракт со СКА», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

Напомним, 9 июля Алекс Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля. Позднее американским судом с Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда он был приговорён к 30 дням тюремного заключения.

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