ЦСКА заключил контракт с защитником Михаилом Гордеевым
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Защитник Михаил Гордеев подписал двусторонний контракт с московским ЦСКА на один сезон. Об этом сообщил официальный сайт «Звезды».
23-летний хоккеист является воспитанником московской школы «Белые Медведи». На его счету 38 матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе «Сочи». В ВХЛ Михаил выступал за «Тамбов», ижевскую «Ижсталь», воронежский «Буран» и санкт-петербургское «Динамо». Прошлый сезон он провёл в Санкт-Петербурге, сыграл 31 матч и набрал 7 (1+6) очков.
Завтра, 27 августа, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Кубка мэра Москвы. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск.
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