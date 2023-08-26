ЦСКА заключил контракт с защитником Михаилом Гордеевым

Защитник Михаил Гордеев подписал двусторонний контракт с московским ЦСКА на один сезон. Об этом сообщил официальный сайт «Звезды».

23-летний хоккеист является воспитанником московской школы «Белые Медведи». На его счету 38 матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе «Сочи». В ВХЛ Михаил выступал за «Тамбов», ижевскую «Ижсталь», воронежский «Буран» и санкт-петербургское «Динамо». Прошлый сезон он провёл в Санкт-Петербурге, сыграл 31 матч и набрал 7 (1+6) очков.

Завтра, 27 августа, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Кубка мэра Москвы. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск.