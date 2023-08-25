«Кто такой Тардиф? Какая война с НХЛ?» Огненная речь президента ЦСКА — о деле Федотова

Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция президента ЦСКА Игоря Есмантовича. В преддверии начала очередного регулярного чемпионата КХЛ 57-летний функционер пообщался с журналистами. Лейтмотивом пресс-конференции стала ситуация, которая развернулась вокруг голкипера армейцев Ивана Федотова. Приводим ответы, которые Игорь Вячеславович дал прессе.

«Федотов стал не по годам взрослым»

«Как далось решение заявить Федотова? Не очень хотелось бы углубляться в юридическую часть этого аспекта. Сейчас будут судебные вещи, связанные с IIHF. Если апелляция не будет удовлетворена, потом будем отстаивать свою точку зрения в CAS. Это первое.

Второе: это было обоюдное решение наше и Ивана. Могу сказать, что он изменился, стал сильно взрослым, даже не по годам как‑то. Мы легко нашли точки соприкосновения».

«Я даже не знаю, кто такой Тардиф»

«На чём мы основывались, принимая решение по Федотову? Вы серьёзно это спрашиваете? Что значит, на чём основывались? Есть регламент. Подписывается контракт, регистрируется в КХЛ, регистрируется в ФХР, человек выходит и играет. Всё это соблюдено. На чём я должен основываться, вы вообще о чём?

Тардиф обещает открыть дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если мы нарушим решение о дисквалификации? Кто это? Я с ним незнаком. Кто этот человек? Зачем он мне нужен? У меня есть российский хоккеист, который отслужил в армии. У него есть контракт. Он его подписал, его зарегистрировали КХЛ и ФХР. С сентября он будет играть. Я не понимаю ваши вопросы. А кто такой Тардиф… Я даже не знаю, кто это. Для меня он кто? Он президент Международной федерации хоккея? Ну, туда вопросы и задавайте, мне-то он зачем? У меня есть регламент».

«Оспорим всё это в суде»

«Как я отношусь к активным разговорам, которые сейчас ведутся, что решение ЦСКА по Федотову открывает «войну» с НХЛ и теперь североамериканские клубы получат моральное право забирать игроков с их действующих контрактом в КХЛ? В юридическом плане серьёзно не отношусь к этим разговорам, потому что война с НХЛ… Странные вещи такие. Кому нужна эта война? И кто будет воевать? Многие акцентируют внимание на том, что кто‑то будет воровать что‑то. Кого воровать? Зачем? У нас, что столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе? Кого воровать-то?

А по молодёжи, которая уезжает из России в Америку, так это вопрос не к нам и не к НХЛ, это вопрос психологии и воспитания ребят, которые каким-то образом мечтают там поиграть. Меморандум не существует больше сезона. Североамериканцы больше года назад уже отказались работать с КХЛ. Они в любой момент могли своровать кого угодно, даже без Федотова, если бы захотели. Это не лежит в плоскости энхаэловских команд. Это лежит в плоскости нашей молодёжи, которая хочет поехать туда поиграть. А «война с НХЛ» — это очень громко, это подаётся в прессе так.

Вас как зовут? Сергей, я задам вам просто вопрос: вы назовите мне хотя бы пять человек в лиге, которые могут заиграть в основном составе первых 15 команд НХЛ. И трёх не наберётся? Вот и ответ на ваш вопрос. Какая война? За кого? Это всё так подаётся…

У нас с вами должно быть одно понимание – мы воспитываем своих ребят, готовим их, чтобы они играли для наших болельщиков и для нашей сборной, которую, к сожалению, в ИИХФ отстранили от всех соревнований. Попутно у нас забрали молодёжный чемпионат мира, к которому мы готовились и строили стадионы. Вот неприятная плоскость, что европейские чиновники вот так себя ведут. Мы всё это оспорим в суде. Мы с этим не согласны».

«Пока Диц остаётся в статусе казаха»

«Прояснился ли статус Даррена Дица в КХЛ? Для нас тут нет ничего нового, пока он остаётся в статусе казаха. Ничего экстраординарного не случилось, чтобы что-то изменилось. Мы не ожидаем, что что-то поменяется.

Ищем ли мы легионера? Можно сказать, что на днях мы подписали трёхлетний контракт с Марселем Ибрагимовым. Сейчас мы адаптируем этот контракт. Это праворукий защитник 1997 года рождения, почти наш воспитанник, долго у нас играл в Высшей лиге. И мы прорабатываем вопрос с иностранным защитником, желательно праворуким. Но этот вопрос требует серьёзной проработки в связи с определёнными вещами, связанными с ИИХФ. Ну и не так просто найти квалифицированного защитника, который бы нам пригодился».

Даррен Диц Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

«Трансферный запрет — вопрос юридического характера»

«Что означает годичный запрет, наложенный на ЦСКА на осуществление международных трансферов от ИИХФ, – это запрет подписания любого иностранца или только иностранца из европейских чемпионатов? Скорее всего, это вопрос юридического характера. Но, насколько я понимаю регламент, все профессиональные иностранные игроки, которые играют в российской лиге и могут перейти в российский клуб ХК ЦСКА, им для регистрации контрактов не нужна трансферная карта».