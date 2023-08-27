Хайруллин: я не особо люблю говорить. В СКА больше дел, а не разговоров

Капитан СКА Марат Хайруллин рассказал о презентации команды и поделился впечатлениями от того, что его назначили капитаном армейцев.
«Очень хорошее место, я впервые здесь. Презентацию сделали очень красиво. Все дружелюбные, все свои, поэтому атмосфера получилась семейной.
Очень приятно, что меня назначили капитаном. Хочу сказать, что у нас каждый игрок может быть капитаном, потому что команда собрана очень сильная, все лидеры по духу. Ответственность большая, нужно вести команду вперёд.
Добавила ли нашивка функционала? Пока только общения с тренерским штабом стало побольше, а так в целом всё то же самое. Тренер передаёт мне, а я уже команде рассказываю. Планирую ли больше говорить? Я не особо люблю говорить — у нас в команде больше дел, чем разговоров.
Грицюк сказал, что в команде дедовщина? Думаю, Арсений шутил. У нас все друг с другом на равных. Молодым где-то подсказываем, если они спрашивают, в том числе какие-то моменты на льду. И тренерский штаб тоже работает, помогает.
К сезону мы готовы, это показал турнир Пучкова. Позитивные эмоции – это всегда приятно. С такими эмоциями нужно идти на сезон и идти дальше к цели. В команду пришли хорошие игроки, быстрые, амбициозные. Моё мнение, что по сравнению с прошлым сезоном команда стала сильнее, и мы будем идти к цели», — передаёт слова Хайруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 августа 2023
-
17:41
-
17:38
-
17:34
-
17:22
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:21
-
16:10
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:18
-
12:45
-
12:20
-
11:45
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:52
-
09:25