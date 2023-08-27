Бардаков — о Ротенберге: открывается шестое чувство, когда тренер так впрягается

Нападающий СКА Захар Бардаков оценил реакцию главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга на силовой приём защитника «Сибири» Ильи Морозова в матче на турнире имени Николая Пучкова (6:3).

«Реакция Ротенберга [на силовой приём Морозова] – это очень хорошо для командного духа. Думаю, команда после этого встрепенулась, потому что когда видишь такой запал тренера, ты должен показывать свой лучший хоккей. Если тренер так впрягается, у тебя сразу открывается какое-то шестое чувство.

Морозова я очень хорошо знаю, мой старший брат с ним играл по школе. Никогда не держу зла — возможно, я сам виноват в этой ситуации. Моя ошибка есть, возможно, он где-то неправильно сыграл. Не найти, кто прав, кто виноват, поэтому я на него обиды точно не держу и претензий не имею. Он извинился, всё нормально.

Думаю, пока что по результатам команда стала намного сильнее. И в плане игры, и побыстрее стали, и в движении шайбы – во всех аспектах. Турнир Пучкова это показал. В прошлом году мы тоже его выиграли, но тогда были и поражения, а в этом – намного лучше.

Мы сейчас отдохнём, потому что команда ещё находится под нагрузками после сборов. Были достаточно тяжёлые сборы, я и ещё группа парней тренировались 20 дней, потому что нам из-за сборной дали паузу побольше. Мы пропустили турнир в Сочи, из-за этого тоже было тяжеловато. Сейчас ещё не совсем все в кондиции, но ко 2 сентября все будем готовы», — сказал Бардаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.