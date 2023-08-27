Р. Ротенберг: мы никогда не довольны. Когда будет Кубок, будем довольны

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о слогане команды и заявил, что главная цель клуба — победа в Кубке Гагарина.

«Слоган «Без страха и упрёка» говорит о том, что мы бесстрашные и идём вперёд. Наш характер, как нас учила ленинградская улица, мы готовы к любому испытанию с любым соперником.

Давления после слов Миллера о цели СКА не добавилось. У нас всегда такая цель, каждый сезон. Это всё строится по крупицам, нужно укреплять победный монолит. А это победа в каждой игре, поэтому пойдём шаг за шагом и будем стремиться выиграть в каждом матче.

Готов ли Иван Демидов биться с мужиками в КХЛ? Стабильность – признак мастерства. Будем смотреть по его игре. Мы никогда не довольны. Когда будем с Кубком Гагарина, тогда будем довольны. Наша задача – развивать каждого игрока и добиваться результата в каждой игре.

Думаем ли о перекрёстном плей-офф? Мы думаем только о следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.