Кадейкин: личных задач у меня нет, я пришёл в СКА за Кубком Гагарина

Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о главной цели для себя в армейском клубе.
«СКА приобрёл ещё одного центра? Нормально к этому отношусь. Когда меня сюда брали, понимали, что я могу принести команде, чем могу быть полезен, в чём силён. Я приехал сюда с конкретной целью. Если команда усиливается, то это ещё один шаг к достижению общей цели. Так что для меня это позитивный момент. Конкретная цель – Кубок Гагарина? Да, конечно. Думаю, она совпадает и у меня, и у клуба. Личные задачи? Их нет, я пришёл сюда за титулом», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
В составе «Салавата» форвард сыграл 327 матчей, в которых набрал 179 (63+116) очков. В минувшем сезоне Кадейкин побил собственный рекорд результативности в регулярке, набрав 39 (13+26) очков, и оформил свой первый хет-трик в КХЛ.
- 27 августа 2023
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