ФХР разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024 года
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Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА и разрешила играть голкиперу Ивану Федотову с 1 января 2024 года, сообщает «Матч ТВ».
Сейчас голкипер не может играть за армейцев, так как на него наложена дисквалификация Международной федерации хоккея до 1 января 2024 года. Только после её истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА.
Напомним, матч открытия нового сезона КХЛ состоится в Москве 1 сентября в 19:00 мск на стадионе «ЦСКА-Арена». В нём сыграют ЦСКА и казанский «Ак Барс».
Ранее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, может ли ИИХФ лишить очков ЦСКА за то, что голкипер Иван Федотов, вопреки дисквалификации, сыграет в КХЛ с 1 сентября.
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