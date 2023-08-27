Тардиф ответил, может ли ИИХФ лишить ЦСКА очков, если Федотов сыграет в КХЛ

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, может ли ИИХФ лишить очков ЦСКА, если голкипер Иван Федотов вопреки дисквалификации сыграет в КХЛ с 1 сентября.

«Такого рода решения должны принимать лиги, а не ИИХФ. Если он сыграет, мы начнём дисциплинарный процесс», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на четыре месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации и собирается заявить Федотова в состав на матч открытия нового сезона КХЛ с «Ак Барсом». Напомним, матч открытия нового сезона КХЛ состоится в Москве 1 сентября и начнётся в 19:00 мск.