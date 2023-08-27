«Война нам сейчас не нужна». Кожевников — о решении ФХР по Федотову

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников поделился мнением о решении ФХР допустить голкипера ЦСКА Ивана Федотова к играм КХЛ только с 1 января 2023 года.
«ФХР решила сделать вот так. Думаю, ещё будут разбираться, но ругаться никто не хочет. Война нам сейчас не нужна. Есть определённые юридические вещи, если мы соглашаемся с ними, то их надо выполнять. Всё равно же когда-то придётся играть», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».
Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что ИИХФ не может лишить очков ЦСКА за то, что Федотов, вопреки дисквалификации, сыграет в КХЛ с 1 сентября.
Ранее известный тренер Андрей Назаров рассказал о решении ФХР разрешить голкиперу ЦСКА Ивану Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2023 года.
- 27 августа 2023
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