Сушинский – о Федотове: у него и сейчас есть шанс уехать в НХЛ

Чемпион мира 2008 в составе сборной России Максим Сушинский рассказал, что голкипер ЦСКА Иван Федотов ещё может уехать в НХЛ, однако не станет этого делать из-за моральных принципов.

«Шанс уехать у Федотова был и до этого, и сейчас есть. Но, я думаю, что есть обязательства перед ЦСКА и моральные принципы, поэтому Иван остается здесь. Лучше об этом спросить его самого и услышать об этом из первых уст.

Я, честно говоря, давно задавался вопросом, почему НХЛ никто ничему не обязывает, в том числе ИИХФ? Потому что НХЛ – это отдельная организация, которая зарабатывает деньги. Это коммерческое предприятие, которое никто не может обязать. Они сами принимают решения, что делать. Например, Кузнецов играет, потому что он нужен команде. Сейчас во «Флориде» вылечили вратаря от наркомании, он снова играет. Там нет речи о том, чтобы «убить» человека, загубить его карьеру. В приоритете то, чтобы зрители получили удовольствие от того, как он будет играть. Тем более, если это хороший хоккеист.

Федотов – один из лучших вратарей в лиге прямо сейчас. Он это доказывал. Как мы можем загубить такого игрока для России и для всего мира? Даже, если он в дальнейшем не останется играть в России, всё равно. Этот человек может поехать и прославлять нашу страну.

Я думаю, что конфликт когда-то закончится и всё вернется на круги своя, будут уважать нашу страну. Рубить с топора – не наши методы. Жизнь на этом не останавливается, всё равно надо возвращаться на мировой уровень. Мы соревновались с лучшими американскими и европейскими атлетами, потому что всё равно нельзя быть под закрытым занавесом. Мы уже перешли это время. Уже хочется туда вернуться, игроки хотят этого. Понятно, что ситуация тяжёлая, но надо стремиться к прощению, а не ухудшению. В данной ситуации нужно сделать всё, что будет лучше для игрока», — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, касательно решения Федерации хоккея России допустить голкипера армейцев Ивана Федотова к играм КХЛ только с 1 января 2023 года.