Разин: болельщики переживают и хотели бы видеть Кросби, Малкина, Макдэвида в «Металлурге»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ и заявил, что необходимо верить в хоккеистов своей команды.
«Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди. И не факт, что Казань усилилась сильно, а «Магнитка» — нет. Сезон покажет. Понимаю, болельщики переживают и хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида в нашей команде. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на своем максимуме и сделают всё, чтобы «Магнитка» оказалась на вершине.
Это громкие слова, но и я когда-то был хоккеистом Высшей лиги и до 24 лет не попадал в состав. Но потом в меня поверил Валерий Константинович Белоусов, и я достиг какого-то уровня. Надо верить в ребят. Они прогрессируют и способны достичь высот в большом спорте», — цитирует Разина «Известия».
На Кубке губернатора Челябинской области «Магнитка» заняла последнее, четвёртое место, не одержав ни одной победы в трёх встречах.
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