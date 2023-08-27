Защитник «Металлурга» Гололобов оценил опыт первой предсезонки в КХЛ

Защитник магнитогорского «Металлурга» Данил Гололобов после матча на Кубок губернатора Челябинской области с «Ак Барсом» (2:5) признал, что место в составе команды ему не гарантировано, несмотря на то что был признан лучшим защитником турнира.

«Для меня лично это первый опыт взрослого хоккея. Сначала было тяжеловато – высокие скорости, люди думают по-другому и быстро принимают решения, но потихоньку привыкаю. Команда неплохо играет, много бросает, нужна только реализация. Думаю, в сезоне с этим будет получше. Приятно, что признали лучшим защитником турнира, но это только предсезонка. Определённых выводов не делаю. Надо просто работать, развиваться и пробиваться в состав. Место мне не гарантировано. Я молодой игрок и надо работать. Первая предсезонка с командой КХЛ? Круто, только положительные эмоции. Тренерское доверие и возможность развиваться – что может быть лучше для молодого игрока? Нужно только прогрессировать», — приводит официальный сайт КХЛ слова Гололобова.