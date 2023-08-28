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Рид Буше покинул расположение «Авангарда» в связи с родами жены

Рид Буше покинул расположение «Авангарда» в связи с родами жены
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Как стало известно «Чемпионату», американский нападающий Рид Буше покинул расположение «Авангарда» в связи с родами жены.

29-летний форвард пропустит стартовый матч клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» 2 сентября. Буше должен вернутся к следующему матчу с «Автомобилистом», который запланирован на 7 сентября в Омске.

Буше стал самым результативным игроком команды в Кубке Гагарина в минувшем сезоне, в 14 матчах забросив девять шайб и отдав шесть передач, набрав в общей сложности 15 очков. Найт вошёл в тройку лучших бомбардиров «Авангарда» в плей-офф, набрав 10 (5+5) результативных баллов.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов на презентации команды обратился к болельщикам и пообещал победить в Кубке Гагарина в наступающем сезоне.

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