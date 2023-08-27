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«Мы заберём Кубок Гагарина у ЦСКА». Генменеджер «Авангарда» обратился к болельщикам

«Мы заберём Кубок Гагарина у ЦСКА». Генменеджер «Авангарда» обратился к болельщикам
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов на презентации команды обратился к болельщикам и пообещал победить в Кубке Гагарина в следующем сезоне.

«В межсезонье у нас произошли изменения, пришло много новых ребят. Но одно не изменится никогда – ваша поддержка и любовь к нашей команде. Мы строим семью, строим новую команду победителей, но без вашей веры, энергии, драйва у нас это не получится. Хотел бы нам всем пожелать терпения, здоровья. Каждый из нас, стоящий на сцене, каждый из вас верит – это будет очень тяжело, но мы заберём Кубок Гагарина у ЦСКА», — заявил Курьянов.

Омский клуб начнёт сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся на льду «Джи-Драйв-Арены» 2 сентября 2023 года в 14:00 мск.

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