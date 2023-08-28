В Швеции рядом со стадионом, где проходил матч, произошла стрельба

В Швеции в четверг, 24 августа, во время предсезонного матча молодёжных команд «Векшё Лейкерс» и «Оскарсхамн» рядом со стадионом «Вида Арена» произошла стрельба, сообщает Expressen.
Сообщается, что во время стрельбы был ранен мужчина, который впоследствии был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Полиция разыскивает двух мужчин, которые покинули место преступления на электросамокатах.
Матч молодёжных команд был прерван и, после диалога с полицией, выходы с арены были перекрыты.
«Я был на месте и разговаривал с большинством людей, которые были на арене, при этом у нас были сотрудники, имеющие опыт работы в кризисных ситуациях. Но я хочу подчеркнуть, что это была не кризисная ситуация, скорее, люди очень забеспокоились», — заявил генеральный директор «Векшё Лейкерс» Йохан Маркуссон.
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