Скабелка: стоимость иностранцев поднялась — «Барысу» в этом плане конкурировать сложно

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о селекционной работе клуба в текущее межсезонье.

«Летом мы в первую очередь усилили те позиции, которые нуждались в этом. Это самое главное. Не скажу, что выбор легионеров был большим, но он был больше, чем перед прошлым сезоном. С чем это связано? Этого я не могу сказать. Но факт — иностранных хоккеистов стало на рынке больше. Они рассматривали наши предложения.

Перед прошлым сезоном, откровенно скажу, было пять хоккеистов из пяти, кого мы могли выбрать. В это межсезонье их было значительно больше, но взять удалось не всех, кого хотели. После сокращения лимита в российских командах стоимость иностранцев поднялась — нам в этом плане конкурировать сложно. Ещё важно, что мы входим в сезон с опытным и сильным вратарём. Рядом с Эдди Паскуале наши ребята будут набираться опыта и становиться сильнее», — цитирует Скабелку «Известия».

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался на тему неограниченного количества легионеров в «Барысе».